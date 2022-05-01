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برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه!

1 - مايو - 2022
"كووورة"
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أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة بات قريبًا من تجديد عقد أحد لاعبيه.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “يقترب برشلونة من تمديد عقد سيرجي روبرتو، وسيتم توقيع عقد جديد حتى يونيو/حزيران 2023 في الأيام المقبلة”.

وينتهي عقد روبرتو (30 عامًا) في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وأضاف: “إنها مجرد مسألة تفاصيل نهائية، وبعدها سيتم الإعلان الرسمي”.

وشارك روبرتو في 12 مباراة فقط مع برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

وكان برشلونة قد أعلن مؤخرًا تجديد عقد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، ومن قبله أنسو فاتي وبيدري جونزاليس.

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