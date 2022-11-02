برشلونة يقترب من حسم صفقة شتوية

كرت مصادر صحفية أن نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة شتوية مميزة، من أجل تدعيم خط الوسط لديه.

وأكدت صحيفة (سبورت)، أن برشلونة اتفق مع لاعب خط وسط تشيلسي، الإيطالي جورجينيو على الانتقال للفريق الكتالوني في يناير المقبل.

وبينت الصحيفة، أن المدير الرياضي لبرشلونة التقى مؤخرًا بوكيل اللاعب الإيطالي، واتفقا على إنجار الصفقة خلال الشتاء.

وتأتي الصفقة، بعد تذبذب مستوى بوسكيتس واقتراب رحيله في نهاية الموسم.

بديل ميسي

سا نادي برشلونة على التعاقد مع صفقة بديلة، إذا فشل في إعادة الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب “كامب نو”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن دوري أبطال أوروبا أثبت لإدارة برشلونة، حاجة الفريق إلى نجم كبير بجانب روبرت ليفاندوفسكي، كي يكون قادرًا على المنافسة.

واستقرت الإدارة على التعاقد مع نجم كبير في الصيف المقبل، وإذا فشلت في التوقيع مع ميسي، ستتجه إلى ضم البرتغالي “برناردو سيلفا”، لاعب مانشستر سيتي.

وستعمل الإدارة على التخلص من الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، لتوفير رواتبهم في الموسم الجديد.

وسوف تلجأ الإدارة أيضا إلى تفعيل رافعة اقتصادية أخيرة، بالإضافة إلى بيع أحد اللاعبين، والذي قد يكون فرينكي دي يونغ، بعدما فشل النادي في التخلص منه الصيف الماضي.