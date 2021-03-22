الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يكتسح سوسيداد بنصف دستة أهداف في الليغا

22 - مارس - 2021
برشلونة يكتسح ريال سوسيداد

برشلونة يكتسح ريال سوسيداد

A A A
طباعة المقال

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفين وصنع ثالثا، ليقود برشلونة بعرض رائع إلى فوز كاسح بنتيجة 6-1 على مضيفه ريال سوسيداد، الأحد، في الدوري الإسباني.

وسجلت المباراة رقما استثنائيا لميسي، حيث أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل بهز شباك ناديه القديم في الدقيقة 36، وأضاف سيرجينو ديست الهدف الثاني قبل الاستراحة بقليل مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.

وسجل ديست مجددا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يستحوذ ميسي على تمريرة من سيرجيو بوسكيتس ويسجل هدفا رائعا في الليلة التي شهدت وصوله إلى 768 مباراة مع برشلونة، ليتفوق بفارق مباراة واحدة على زميله السابق تشابي هرنانديز.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي، فيما قلص أندير بارينيتشيا الفارق بعدها بفترة قصيرة لأصحاب الأرض بشكل رائع.

لكن ميسي كان صاحب الكلمة الأخيرة، وسجل في الدقيقة 89 من تمريرة جوردي ألبا، ليصل إلى23 هدفا ويعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري.

واجتاز برشلونة غريمه ريال مدريد وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

    المزيد من منوعات

    الممثل الأميركي بروس ويليس
    بعد اعتزاله بسبب وضعه الصحي.. بروس ويليس يحتفل بفيلم Die Hard
    مهرجان القاهرة السينمائي
    مهرجان القاهرة.. إليكم أول مجموعة من أفلام دورته الجديدة
    شعار نادي نوتنجهام فورست
    نوتنجهام فورست يتعاقد مع توفولو وأوبراين من هدرسفيلد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي