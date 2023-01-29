برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، التي تعرض لها خلال مباراة جيرونا، السبت، ضمن الجولة الـ(19) من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وكان ديمبلي قد سقط على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة (25) من المباراة ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر موقع (تويتر): “أظهرت الفحوصات التي أجريت مساء أمس السبت للاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر”.

وأضاف النادي الإسباني: “سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته”.

يشار إلى أن مواجهة برشلونة وجيرونا انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بهدف دون رد، سجله بيدري الذي دخل بدلاً من ديمبلي، ليعزز بذلك صدارته للدوري.

وعبّر تشافي عن أسفه لإصابة لاعبه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة جيرونا، وقال تشافي: “أعتقد أنه (ديمبيلي) يعاني من إصابة، لقد شعر بانزعاجات على مستوى عضلة الفخذ، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة. سنفتقد لاعبنا الذي يصنع دائما الفارق”.

ويعدّ ديمبيلي من أبرز لاعبي برشلونة هذا الموسم من حيث الأرقام؛ إذ شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات، منها 18 مواجهة في الدوري الإسباني وسجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعته لخمسة أهداف أخرى لزملائه.