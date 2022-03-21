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برشلونة يلهب الكلاسيكو برباعية نظيفة في مرمى الريال

منذ ساعتين
نادي برشلونة

نادي برشلونة

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تمكن نادي برشلونة الإسباني من انتزاع فوز ثمين جداً الأحد على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو لن ينساه عشاق البرشة أبداً.

وأصاب برشلونة شباك الفريق الملكي بأربعة أهداف بدون رد في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد، معقل الريال.

وسجل اللاعب، بييري، هدفي برشلونة الأول والأخير في الدقيقتين 29 و51 فيما سجل الأهداف الأخرى اللاعبان رونالد اروهو في الدقيقة 38 وفيران توريس في الدقيقة 47.

وقاد الفريق الكتالوني المدرب ولاعب الفريق السابق، تشافي هرنانديز، فيما قاد الريال المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبينما خاض الريال اللقاء من دون هدافه الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني، والتي كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو.

وعلى الرغم من الخسارة، ما يزال الريال يتصدر الدوري الأسباني بـ66 نقطة يليه فريق إشبيلية 57 نقطة ثم برشلونة ثالثا بـ54 نقطة.

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