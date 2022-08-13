السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يمدد عقد نجمه الشاب غونزاليس

منذ دقيقتين
غونزاليس

غونزاليس

A A A
طباعة المقال

أعلن برشلونة، السبت، أن نيكو غونزاليس وافق على تمديد عقده، لكن لاعب خط الوسط الواعد من المقرر أن يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة لصالح فالنسيا، في حين يسعى إلى مشاركات مضمونة في المباريات.

وافق نيكو، البالغ من العمر 20 عاما، على إضافة عامين إلى عقده، وهو الآن مرتبط ببرشلونة حتى عام 2026 ببند شراء جديدة بقيمة مليار يورو (مليار دولار).

تمتع نيكو بمشاركات في المباريات بداية الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني السابق لبرشلونة رونالد كومان. لكن وقت لعبه تراجع بعد أن تولى تشافي هيرنانديز منصب المدير الفني في منتصف الموسم.

وقال تشافي، يوم الجمعة، إنه كان يريد بقاء نيكو، لكن اللاعب طلب انتقاله على سبيل الإعارة حتى يتمكن من المشاركة في مباريات أكثر.

وقال برشلونة إن صفقة الإعارة لموسم واحد لا تتضمن خيار شراء لصالح فالنسيا.

    المزيد من منوعات

    محمد رمضان
    بالفيديو.. ظهور شبيه محمد رمضان برفقته على المسرح
    ريم البارودي
    بالصور.. ريم البارودي تتألق بالأخضر بإطلالة ساحرة
    شيرين تعود الى الساحة مجدداً.. بـ "عودتني الدنيا"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟