برشلونة ينتظر عرضًا من تشيلسي.. وتشافي غير مقتنع!

كشف تقرير صحفي أن نادي برشلونة في انتظار عرض تتراوح قيمته بين 25 و28 مليون يورو من تشيلسي، لييبع له مهاجمه الجابوني “بيير إيمريك أوباميانج”، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الصحفي “جيرارد روميرو”، في تقرير نقلته صحيفة “سبورت” الكتالونية، الى أن هذا العرض قد يصل خلال الساعات المقبلة، بعدما كثّف وكلاء اللاعب والنادي الإنجليزي المحادثات بشأن الصفقة التي يراها “توماس توخيل” مدرب “البلوز” ملائمة تماما.

وذكرت الصحيفة، أن “تشافي هرنانديز”، مدرّب الفريق الكتالوني ليس مقتنعًا بالصفقة، لأنه يعتمد على أوباميانج كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نظرًا لقدرته الكبيرة على التهديف، لكن يبدو أن النادي لديه خطط أخرى مع اللاعب ويفضل بيعه.

فالإدارة الرياضية لبرشلونة على علم بإمكانيات المهاجم الجابوني، لكن يبدو- بحسب التقرير- أن النادي في حاجة لبيع أحد لاعبيه خلال الأيام المقبلة، كي يتمكن من تسجيل مدافعه الفرنسي “جول كوندي”.

وغاب كوندي عن مباراة البارسا الأولى بالموسم الجديد بالليجا، مساء السبت، ما يجعله يتعامل بجدية مع إمكانية انتقال أوباميانج لتشيلسي.