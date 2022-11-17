الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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برشلونة ينتظر فرصة للانقضاض على نجم آرسنال

منذ 6 دقائق
جماهير برشلونة

جماهير برشلونة

موقع kooora
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أفاد تقرير صحفي إسباني بأنّ برشلونة وجّه أنظاره صوب نجم آرسنال الصاعد، لضمه في الصيف المقبل.

وأكّدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة يستغل فترة توقف المنافسات بسبب المونديال، في البحث عن لاعبين مرشحين لدعم صفوفه، مضيفةً أنه يفضل اللاعبين الشباب خاصة الذين تنتهي عقودهم قريبا في ظل وضعه الاقتصادي الصعب.

وأشارت إلى أن الإنكليزي “تشارلي باتينو” (19 عاما) لاعب آرسنال المعار إلى بلاكبول، يلبّي كل مطالب برشلونة ، موضحةً أن عقده الحالي الجانرز ينتهي في الصيف المقبل.

وأضافت: ” يعتبر آرسنال تشارلي باتينو أحد جواهره العظيمة، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للدخول في مفاوضات لتجديد عقده، لكن في برشلونة يترقبون مستقبل اللاعب الشاب للانقضاض عليه في حالة عدم تجديد عقده”.

ولعب تشارلي 15 مباراة هذا الموسم مع بلاكبول، وسجّل هدفين وصنع مثلهما، فيما شارك بالموسم الماضي في مباراتين مع آرسنال وأحرز هدفا وحيدًا.

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