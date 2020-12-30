برشلونة ينهي عام 2020 بتعادل مخيب أمام إيبار في الليغا

أنهى فريق برشلونة العام 2020 بتعادل مخيب أمام ضيفه إيبار 1-واحد في غياب نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري .

وقدم النادي الكاتالوني عرضا مخيبا وأفلت من خسارة تاريخية أمام إيبار الذي كان في طريقه لتحقيق فوزه الاول على برشلونة في 13 مباراة جمعت بينهما حتى الان عندما تقدم بهدف لقائده إنريكي كيكي غارسيا (57)، لكن البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي أنقذه من الخسارة الخامسة هذا الموسم بإدراكه التعادل بعد 10 دقائق.

وهو التعادل الأول لإيبار في كامب نو بعد ست هزائم في زياراته الست السابقة لبرشلونة، والثاني في تاريخ مواجهاتهما بعد الاول 2-2 بملعبه “إيبوروا البلدي” في مايو 2019، مقابل 11 خسارة.

وفرط برشلونة الذي حقق بداية موسم كارثية، في انتزاع المركز الثالث مؤقتا من ريال سوسييداد الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو الخميس في ختام المرحلة، أو الرابع على الأقل من فياريال الذي خسر امام اشبيلية صفر-2 قبل ساعتين، فسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة وبقي سادسا برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط خلف غريميه التقليديين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو مدريد المتصدرين، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل.