الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يهزم بيتيس بصعوبة ويعزز تصدره للدوري الإسباني

منذ 54 دقيقة
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة

A A A
طباعة المقال

حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز تصدره للمسابقة (الأربعاء 1-2-2023).

وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية غدا الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

ووضع البرازيلي رافينيا برشلونة في المقدمة بهدف في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو، بعد ركلة ركنية، وأطلق تسديدة قوية في المرمى من مدى قريب.

لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، عندما كان يحاول تشتيت كرة عرضية من يوسف سابالي، ليقلص الفارق لأصحاب الأرض.

وتلقى وليام كارفاليو لاعب بيتيس بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب الاحتجاج على الحكم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

عز الدين أوناحي
فيديو عالمي.. هدف عز الدين أوناحي الرائع في أولى مبارياته مع مارسيليا
من مباراة روما وكريمونيزي
بشكل مفاجئ.. روما يخرج من كأس إيطاليا لكرة القدم
فريق الأهلي المصري
الأهلي إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

التيار الوطني الحر
بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
شامل روكز
نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
الدولار و الليرة اللبنانية
لأول مرة منذ 25 عاماً.. سعر الصرف الرسمي لـ "الدولار" 15 ألف ليرة