برشلونة يواصل مساعيه لحسم صفقة بديل بوسكيتس

يواصل نادي برشلونة الإسباني جهوده، من أجل حسم صفقة مميزة في خط الوسط، خلال الموسم الحالي.

وأعلنت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يستعد لاستثمار الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعب وسط جديد، يعوّض “سيرجيو بوسكيتس” المرشح للرحيل في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن الإدارة الرياضية تبحث في الميركاتو منذ عدة أشهر، وتراقب 10 لاعبين بهذا المركز، لكنّ أغلبية الأصوات تميل للتعاقد مع مارتين زوبيمندي، نجم ريال سوسيداد، موضحةً أن تشافي هيرنانديز، مدرّب برشلونة، معجب بزوبيمندي، ويرغب في التعاقد معه، لكن تظل الأزمة في سعره البالغ 60 مليون يورو.

في السياق، ذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة بدأت محادثات مع وكيل اللاعب منذ عدة أشهر، لكنّ جوردي كرويف، عضو مجلس الإدارة، كشف الاتصالات مؤخرا.

ويرتبط كرويف بعلاقة مميزة مع وكيل زوبيمندي، لأنه كان يمثّله أيضا أثناء احتراف كرة القدم، بالإضافة إلى مساعدته للبارسا في حسم صفقة بيير إيميريك أوباميانغ.

هذا ويخطّط برشلونة لعرض إدراج لاعبين في الصفقة على سوسيداد لخفض سعر زوبيمندي أو دفع مقدم ثابث، بالإضافة إلى متغيرات.