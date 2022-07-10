برفقة زوجته.. حمو بيكا يذبح عجل العيد في الشارع

لم بفوت نجم المهرجانات المصري، حمو بيكا، مناسبة عيد الأضحى دون أن يشارك جمهورا عملا جديدا .

ونشر بيكا مقطع فيديو وهو يذبح عجلا في الشارع، بمناسبة عيد الأضحى، عبر صفحته الشخصية على “انستغرام”.

وظهر حمو بيكا رفقة زوجته في صورة أخرى، معلقا عليها: “مراتي حبيبة قلبي، كل سنة وأنتي طيبة”.

كان حمو بيكا، كشف عن مهنته قبل احترافه أغنيات المهرجانات، من خلال نشره صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر حينها حافي القدمين، بجوار سيارة نقل، معلقا عليها: “الشغل مش عيب، العيب إنك تداري الماضي بتاعك، والمفروض تفتخر بيه، اللي في الصورة ده وتعب سنين السنين، عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، وراضي الحمد لله بكل حاجه في حياتي، ونصيحة مني لكل الشباب في الوطن العربي اتعب واشتغل أي حاجة واصرف على الحاجة اللي بتحبها عشان هتوصل للي إنت عايزة وربنا هيكرمك”.

وفي سياق آخر، كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد رد على الانتقادات التي تعرض لها بعد ما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد استقالة هاني شاكر.

وقال حمو بيكا من خلال فيديو بث مباشر له: “هاني شاكر راجل مقامه كبير، على دماغي، وبحبه، ومفيش بيني وبينه أي مشكلة، وكنت زعلان إنه قدم استقالته، مع إني مش شغال في مصر وموقوف، ولكني مش زعلان”.

وتابع: “هاني شاكر أخويا الكبير، وبنتشرف بيه في كل حتة.. أنا نزلت صورة مكتوب عليها: (أنا راجع يا شوية جواجع)، ودي أغنية جديدة مع نور التوت، لكن الناس فهموا غلط، وحرفوا كلامي”.

واستكمل قائلا: “وأنا مش مستحمل والله العظيم تلاتة، كل واحد فيه اللي مكفيه، أنا موقوف ومش معايا الكارنيه، لكن راضي بحكمة ربنا، وألف شكر ليك يا رب إني ماشي على رجلي وأنا علاقتي بهاني شاكر جيدة، ولا توجد أي خلافات بيننا”.

واختتم: “بقول لأستاذ هاني شاكر، أنا أخوك الصغير، وبحبك، ومفيش بيني وبينك أي حاجة، وقدرني زي ابنك، وأنا مش عاوز حاجة، ومش عاوز النقابة، أنا بس حبيت أوضح حقيقة تصريحاتي للجمهور، ولكل الناس اللي فهمت غلط، وإني مش قصدي أي إساءة”.