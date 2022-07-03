الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برفقة مدرب التزلج شاكيرا تقضي اجازتها في إسبانيا.. صور

منذ 10 دقائق
شاكيرا

شاكيرا

A A A
طباعة المقال

بعد إعلان انفصالها عن نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا لأول مرة وهي تقضي إجازتها في إسبانيا مع طفليها ساشا وميلان، لتدريبهم على رياضة ركوب الأمواج مع أحد المتخصصين.

وظهرت النجمة العالمية 45 عاماً، وهي مستلقية على لوح ركوب الأمواج، وهناك ابتسامة عريضة على ملامحها مقابل مدرب محترف في هذه الرياضة، لتثير التكهنات حول تجاوزها محنة الانفصال عن شريك حياتها، وفق ما نقلته صحيفة “Hola”.

كما أظهرت الصور صعود شاكيرا إلى اللوح، وركوب الأمواج بشكل مثير للإعجاب.

هذا ولم تكن المغنية الشهيرة، بحاجة إلى الدروس لأنها كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج منذ بضع سنوات. ففي عام 2020، شاركت مقطع فيديو أثناء ركوب الأمواج في مقر Wavegarden في إسبانيا.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.

ولم يظهر بيكيه وشاكيرا منذ شهر مارس الماضي في أي مناسبة معاً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتشرت الشائعات من كل حدب وصوب حول خيانة اللاعب البرشلوني لحبيبته مع مضيفة شقراء فاتنة، دون أن يعلق أي منهما على الأمر.

    المزيد من منوعات

    الفرنسي عثمان ديمبلي
    ديمبلي يتّخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة
    اليانصيب- تعبيرية
    فاز بجائزة اليانصيب.. بعد ان أختار أرقاما شاهدها في الحلم
    حلزون ضخم- تعبيرية
    ولاية اميركية تتعرض لغزو من حلزونات ضخمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه