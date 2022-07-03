برفقة مدرب التزلج شاكيرا تقضي اجازتها في إسبانيا.. صور

بعد إعلان انفصالها عن نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا لأول مرة وهي تقضي إجازتها في إسبانيا مع طفليها ساشا وميلان، لتدريبهم على رياضة ركوب الأمواج مع أحد المتخصصين.

Fotos de Shakira con Milan y Sasha practicando surf 🏄‍♀️ en Cantabria, España el pasado martes 28 de junio [via https://t.co/usphOKMf6z] pic.twitter.com/5uGwzGfTj9 — Memes_Shakira 🤖 (@Memes_Shakira2) June 30, 2022

وظهرت النجمة العالمية 45 عاماً، وهي مستلقية على لوح ركوب الأمواج، وهناك ابتسامة عريضة على ملامحها مقابل مدرب محترف في هذه الرياضة، لتثير التكهنات حول تجاوزها محنة الانفصال عن شريك حياتها، وفق ما نقلته صحيفة “Hola”.

كما أظهرت الصور صعود شاكيرا إلى اللوح، وركوب الأمواج بشكل مثير للإعجاب.

هذا ولم تكن المغنية الشهيرة، بحاجة إلى الدروس لأنها كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج منذ بضع سنوات. ففي عام 2020، شاركت مقطع فيديو أثناء ركوب الأمواج في مقر Wavegarden في إسبانيا.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.

ولم يظهر بيكيه وشاكيرا منذ شهر مارس الماضي في أي مناسبة معاً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتشرت الشائعات من كل حدب وصوب حول خيانة اللاعب البرشلوني لحبيبته مع مضيفة شقراء فاتنة، دون أن يعلق أي منهما على الأمر.