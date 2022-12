برلمانية مكسيكية تدعو لمنع ميسي من دخول البلاد

دعت البرلمانية المكسيكية ماريا كليمنتي جارسيا مورينو، برلمان بلادها للإعلان رسميًا عن أن ليونيل ميسي “شخص غير مرغوب فيه” مع استمرار الخلاف في كأس العالم حول مقطع فيديو يركل فيه قائد المنتخب الأرجنتيني قميص المكسيك.

وظهر “ميسي” في مقطع مصور يزيح بقدمه قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس بعد الفوز بمباراة بين المنتخبين في دور المجموعات للبطولة التي تستضيفها قطر حتى الـ 18 من الشهر الحالي.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration 👀

