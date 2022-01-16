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برنامج “أطرف مقاطع الفيديو المنزلية في أمريكا” يكرّم الممثل  بوب ساجيت

منذ 20 ساعة

بوب ساجيت

ترجمة "صوت بيروت إنترناشونال"
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يكرّم أحد البرامج التي عززت حضور الممثل بوب ساجيت باعتباره عنصرًا أساسيًا في حياة الكثيرين، مضيفه السابق يوم الأحد.

في معاينة للتكريم الذي أرسلته قناة ABC ، ​​الشبكة التي يبث عليها البرنامج، يقدم المضيف الحالي ألفونسو ريبيرو الحلقة ، التي تكرم ساجيت ، الذي توفي فجأة الأسبوع الماضي.

وفي بيان صحفي، وصفت قناة ABC ، ​​التي كانت موطنًا للمسلسل الهزلي “Full House” ، والذي تألق فيه ساجيت لمدة ثمانية مواسم ، الممثل بأنه “أسطورة كوميدية والعمود الفقري لبرنامج تلفزيوني استمر في مجال الترفيه ليس فقط في أمريكا ولكن عالمياً.”

استضاف ساجيت برنامج “أطرف مقاطع الفيديو المنزلية في أمريكا” بين سنة 1989-1997. وخلفه توم بيرجيرون. سيكون التكريم الكامل متاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت بعد بثه على برنامج “مقاطع الفيديو المنزلية المضحكة في أمريكا” الساعة 7 مساءً.

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