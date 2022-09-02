بروسيا دورتموند يتصدر الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوز ثمين على هوفنهايم

تغلب بروسيا دورتموند على هوفنهايم 1-صفر بفضل هدف ماركو رويس في الشوط الأول من المباراة التي جرت (الجمعة 2-9-2022) ليتصدر الفائز جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره الرابع في خمس مباريات هذا الموسم.

حصد النادي المنتمي لوادي الرور، والذي يستضيف كوبنهاجن في المباراة الافتتاحية له بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم الثلاثاء المقبل، النقاط الثلاث عندما سجل رويس بعد تحرك سريع من الجهة اليسرى وتمريرة رائعة من لمسة واحدة من جوليان براندت في الدقيقة 16.

ويحتل دورتموند صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني الذي سيتوجه للقاء يونيون برلين، الذي يملك عشر نقاط أيضا، غدا السبت. ويحتل هوفنهايم المركز الخامس برصيد تسع نقاط.

وفشل دورتموند في إضافة هدف آخر في الشوط الأول الذي هيمن عليه وافلت من بداية متذبذبة للشوط الثاني حيث لعب هوفنهايم بمزيد من القوة ولجأ للكثافة الهجومية.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند “قدمنا أداء جيدا خاصة في الشوط الأول.

“هذه هي الطريقة التي أردنا اللعب بها في الشوط الثاني، لإبعاد الخصم عن مرمانا، لكن وللأسف فإن الأمر لم يكلل بالنجاح وفقا لهذه الطريقة.

“وضعنا هوفنهايم تحت الضغط وفقدنا الاستحواذ وبعد ذلك في مرحلة ما افتقرنا للقوة بما يكفي للاحتفاظ بالكرة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر وضوحا وأكثر كفاءة في انهاء هجماتنا”.

وكانت هناك بعض الأخبار السيئة لدورتموند عندما أصيب اللاعب الشاب جيمي بينوي-جيتينز بخلع في كتفه قبل نهاية الشوط الأول.

وقال ترزيتش “كانت حادثة مؤسفة. لا تبدو الإصابة خطيرة للغاية لكن الكتف تحرك من مكانه. نأمل أن يعود بسرعة”.