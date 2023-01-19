بروكسبي يفجر مفاجأة أخرى بإقصاء رود من أستراليا المفتوحة

فجر الأمريكي جنسون بروكسبي مفاجأة بالإطاحة بالمصنف الثاني كاسبر رود من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس بفوزه 6-3 و7-5 و6-7 و6-2 في الدور الثاني ليبدد آمال اللاعب النرويجي في التتويج بأول لقب بالبطولات الأربع الكبرى وتصدر التصنيف العالمي.

وتقدم بروكسبي مبكرا بعد كسر الإرسال مرتين في المجموعة الأولى ثم حسم المجموعة الثانية ليقترب لاعب آخر من كاليفورنيا من مفاجأة جديدة بعد أن تغلب ماكنزي مكدونالد على رفائيل نادال حامل اللقب.

وأنقذ رود، الذي بلغ نهائيين بالبطولات الأربع الكبرى العام الماضي، ثلاث فرص لحسم اللقاء قبل أن يظفر بالمجموعة الثالثة بعد شوط فاصل ليفرض ضغطا على منافسه الأمريكي.

لكن بروكسبي تحلى بالثبات في المجموعة الرابعة وأكمل الانتصار.

وفي الدور المقبل يلتقي بروكسبي مواطنه تومي بول الذي هزم الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 30 بعد مواجهة من خمس مجموعات.