بريانكا شوبرا تثير جدلا واسعا بسبب تصريحاتها عن الإسلام … هذا ما قالته!

أثارت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، أمس الأحد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن الإسلام خلال مقابلتها التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية، أوبر وينفري.

وأظهر مقطع ترويجي من المقابلة شوبرا وهي تتحدث مع أوبرا عن نشاتها الدينية، كما ذكرت أنها كانت “على دراية بالإسلام”، وأشارت إلى أن والدها الراحل الدكتور أشوك تشوبرا اعتاد “الغناء في مسجد”، بحسب تعبيرها.

وقالت: “نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، كنت على دراية بالإسلام، نشأت في أسرة هندوسية، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقا”.

وأثار تصريح بريانكا شوبرا بشأن “الغناء في المسجد” سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا غناء الناس داخل المساجد، وانتقدوا الطريقة التي تحدثت بها بريانكا عن كونها “مدركة للإسلام”، وسألها الكثيرون عن أي مسجد تتحدث، في حين سخر آخرون من تصريح بريانكا وقالوا إنهم للأسف ما زالوا غير مدركين للإسلام لأن والدهم لم يغن في مسجد أبدا.

وستذاع مقابلة بريانكا شوبرا مع أوبرا وينفري كاملة على “ديسكافيري بلس”، يوم الأربعاء الموافق 24 مارس/ آذار الجاري.

والاثنين الماضي، أعلنت شوبرا وزوجها جوناس، من العاصمة البريطانية لندن، ترشيحات حفل جوائز أوسكار السينمائية الـ93 الذي يقام خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ومطلع الشهر الماضي، تصدرت نجمة بوليوود، محرك بحث “غوغل”، بعد اقتحامها مجال الأعمال بإطلاق علامة تجارية خاصة بها للعناية بالشعر.

وأعلنت شوبرا عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، عن إطلاقها علامة “Anomaly”، التي تتميز بأنها نباتية بالكامل وصديقة للبيئة وأسعارها في متناول الجميع.

Dear @priyankachopra

How is singing in a mosque makes one aware of Islam? Do many years in India didn't let you know about muslims around you? By this logic- my dad argues cases in court so I am aware of the law. #PriyankaChopra #Oprah 😂 pic.twitter.com/gDbVG5aZT1

— Chayan Sarkar (@chayansarkar87) March 20, 2021