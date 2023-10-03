بريتني سبيرز تعترف: "أنا أقلد شاكيرا"

اعترفت المغنية الأميركية بريتني سبيرز، بأن السكاكين التي استخدمتها في فيديو الرقص المثير للجدل الذي نشرته أخيرا، لم تكن حقيقية، وأنها كانت تحاول أن تقلد النجمة العالمية شاكيرا في الرقص.

وكتبت سبيرز في منشور لها على “إنستغرام”، الآتي: “أعلم أنني أثرتُ قلق الجميع بالمنشور السابق، ولكن هذه سكاكين مزيَّفة استأجرها فريقي من متجر Hand Prop في لوس أنجلوس”.

وأضافت: “هذه ليست سكاكين حقيقية… لا أحد يحتاج للقلق أو الاتصال بالشرطة… أحاول تقليد أداء أحد الفنانين المفضلين لديّ، شاكيرا… أداء ألهمني! تحية لنا نحن الفتيات الجريئات اللواتي لا يخشين تجاوز الحدود وتحمل المخاطر”.

ولكن يبدو أن هذا المنشور كان قبل أن تصل الشرطة إلى منزلها على أثر اتصالات وردت لهم من محبي النجمة، إذ كتبت بعد ذلك منشوراً بدا واضحاً جداً أنها تشتعل غضباً؛ حيث جاء فيه: “من غير المقبول تماماً أن يستمع رجال الشرطة للمعجبين العشوائيين ويدخلوا منزلي من دون تصريح… يا إلهي… هل يمكنني القيام بمكالمات وتهديد الآخرين في منزلهم؟ حضر عناصر الشرطة إلى منزلي وقالوا إنهم لن يغادروا حتى يتحدثوا، بعد أن تلقَّوا بلاغات عن فيديو مدته 4 دقائق تم استخدام السكاكين فيه”.

وتابعت: “أنا سأحصل على اعتذار… لقد تمت مضايقتي في منزلي لفترة طويلة حتى اليوم… هذا يكفي!”.