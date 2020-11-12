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بريطانيا تعتقل ممرضة متهمة بقتل 8 أطفال رضع!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 9:14 صباحًا
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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اعلنت الشرطة في مدينة تشيستر البريطانية في بيان أن ممرضة تدعى لوسي ليتبي، تعمل في مستشفى كونتيسة تشيستر اعتقلت بتهمة قتل ثمانية أطفال رضع وبقيامها بعشر محاولات قتل مماثلة.

وذكر البيان  أن اعتقال، ليتبي جرى بعد أن تم الحصول على تصريح اعتقال من مكتب المدعي العام البريطاني، وبأن توجيه التهم الخطيرة للممرضة اتخذ في إطار تحقيق مستمر في سلسلة من وفيات الأطفال والحوادث في جناح الأطفال حديثي الولادة في المستشفى بين حزيران 2015 وحزيران 2016.

الممرضة المتهمة موقوفة حاليا رهن التحقيق، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم 12 تشرين الثاني.

وسبق ان القي القبض على الممرضة لوسي ليتبي في 3 تموز 2018 خلال التحقيق في وفاة 17 طفلاً في جناح حديثي الولادة بمستشفى تشيستر، وحينها وجهت إليها اتهامات وأفرج عنها بكفالة.

وأفيد في هذا السياق بأن الممرضة تعاونت مع التحقيق، كما أن الشرطة في مقاطعة شيشاير في وقت لاحق، وجهت اتهامات إليها بقتل ثلاثة أطفال آخرين.

وبدأ التحقيق في هذه القضية منتصف عام 2017 ، وفحصت بشكل مبدئي 15 حالة وفاة سُجلت في المستشفى بين حزيران 2015 وحزيران 2016، واشتبهت الشرطة في ظروف حوادث (سقوط) لستة أطفال آخرين وقعت خلال نفس الفترة.

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