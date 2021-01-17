بريطاني يعرض مكافأة بـ70 مليون دولار للعثور على قرص صلب فقده

مكافأة خيالية عرضها بريطاني للسلطات المحلية في مدينته، إذا سمحت له بالبحث عن قرص صلب يحتوي على نحو 7500 عملة بيتكوين كان قد تخلص منه عن طريق الخطأ.

وتخلص جيمس هوويلز من القرص الصلب بين يونيو وأغسطس عام 2013، وكان قد قام بتعدين العملة الافتراضية عندما كانت قيمتها ضئيلة.

ولكن عندما ارتفع سعر بيتكوين، وحاول هوويلز البحث عن القرص الصلب اكتشف أنه قد رماه بطريق الخطأ في سلة المهملات.

ومؤخرا، طلب البريطاني من مجلس مدينة نيوبورت في ويلز السماح له بالتنقيب عنه في مكب نفايات يتوقع أن يكون وصل القرص إليه.

وفي المقابل عرض هوويلز دفع 70 مليون دولار، وهي ربع قيمة العملات الموجودة به.

وسعر العملات الموجودة في هذا القرص الصلب تتخطى 270 مليون دولار.

وقامت مجموعة مجهولة من القراصنة بابتكار بيتكوين عام 2009، وهي بالأساس ملفات كمبيوتر يمكن أن تخزن على قرص صلب.

ووصل سعر العملة الواحدة إلى 40 ألف دولار قبل أن تنخفض قليلا إلى 37 ألفا.