بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر

أثارت الفنانة نيكول سابا الجدل وسط جمهورها ومتابعيها بعدما نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وقالت به: “ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئاً لعله خيراً”.

ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئاً لعله خيراً

لانو ممكن يكون لعله شي تاني،، هالجملة بس تنبنّج حالنا ونستسلم لايّ احتمالات اخرى،، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن. — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 28, 2022

وأضافت: “‏لانو ممكن يكون لعله شي تاني،، هالجملة بس تنبنّج حالنا ونستسلم لايّ احتمالات اخرى،، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن”.

وتفاعل الجمهور على التغريدة غاضبًا مما قالته، حيث علق احد الحسابات على تغيردتها قائلًا “اوك تكرم عيونك ، هلا بنسجب نسخ القران من السوق وبنشطب هالاية وبنرجع بنزل النسخة الجديدة .. ولو كم نونو عنا ، كله ولا ينهز بدك” .

وعلق شخص أخر “فقط للتوضيح ست نيكول وأكيد فاتك الأمر: هذه جزء من آية قرآنية أي كلام الله وليس البشر: ‏وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وغيرهم من التعليقات الكثير من قبل الجماهير والمتابعين الذين انتقدوا تغريدة نيكول سابا وعدم فهمها للآية القرأنية.