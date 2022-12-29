بسبب أغنية "أنا وبس".. تطورات أزمة إليسا وشركة "وتري أوف شور"

تطورات جديدة شهدتها أزمة الفنانة اللبنانية إليسا شركة “وتري أوف شور ش. م. ل”، حيث حذرت الأخيرة من التعامل مع إليسا، بعد إعلان الأخيرة فسخ التعاقد مع الشركة.

وأعلنت إليسا فسخ تعاقدها مع شركة “وتري أوف شور ش.م.ل.” بسبب عدم اتخاذهم أي إجراء بشأن “التعدي” على أغنيتها “أنا وبس”.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا قالت فيه: “فوجئت شركة وتري أوف شور ش. م. ل بالبيان الصادر عن مكتب الفنانة إليسا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتاريخ 27‏/12‏/2022، وعليه، يهم الشركة توضيح ما يلي أنها ترفض مضمون البيان جملة وتفصيلا، وأنّ العقد الموقع بين الشركة والسيدة اليسار الخوري المعروفة فنياً باسم اليسا لا يزال ساري المفعول بجميع مفاعيله القانونية”.

وأوضح البيان أن “النزاع الحاصل حول أغنية أنا وبس والتي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها و بين الفنان زياد برجي حصرا وليس مع شركة وتري بصفتها موزع رقمي مستقل وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية”.

وأكدت الشركة في بيانها “التزامها بتنفيذ أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة أعلاه دون أي تلكؤ”.

كما أكدت الشركة على “حقوقها الحصرية في توزيع الألبوم الجديد للفنانة إليسا”، محذرة “أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إليسا بخصوص الألبوم المذكور محتفظة بكامل حقوقها القانونية”.

وكانت إليسا قد أصدرت بيانا رسميا جاء فيه أنه “ولأسباب قانونيّة قرّرت وقف التعامل مع شركة وتري أوف شور ش.م.ل، خاصة بعد التعدي الحاصل على أغنيتها أنا وبس وعدم تدارك الموضوع من قبل المعنيين بهذا الأمر، وتعلن أنها قد فسخت علاقتها التعاقدية مع الشركة”.

وأضاف البيان أن إليسا “بصدد التفاوض مع شركة توزيع أخرى من أجل توقيع اتّفاقية ترخيص محتوى فيما بينهما تمنح بموجبها هذه الأخيرة الحق الحصري لتوزيع الألبوم الذي يتضمّن أغنية أنا وبس وأغنية من أول دقيقة” وغيرهما واتاحتهما رقمياً عبر المنصّات الالكترونية”.