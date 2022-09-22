بسبب أهالي الإسكندرية.. محمد رمضان يتصدر الترند

تصدر النجم محمد رمضان، تريند تويتر، بعد الاحتشاد التاريخي ومظاهرة الحب التي حظي بها من أهالي الإسكندرية بجميع شوارعها وميادينها عقب سفره إليها خلال الساعات الماضية.

والتقى “رمضان” بجمهوره في محافظة الإسكندرية عقب الشائعات التي ترددت مؤخرا من صفحات مأجورة بشأن حفله الغنائي المقرر إقامته في الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل.

ونشر رمضان عددا من الفيديوهات التي ظهر بها في بث مباشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، وعلق عليها :”ربنا يديم الحب يا اسكندرية.. حق الرد .. سهل تبقى بطل على السوشيال، صعب تبقى بطل على الأرض”.

وسادت حالة من الحب والفرحة بين شعب الإسكندرية بتواجد النجم محمد رمضان بينهم، معربين عن مدى حبهم واحترامهم له.

وحرص جمهور “رمضان” بالإسكندرية على احاطته بمشاعر يمتلأها الحب المتبادل بينهما، والتف الجميع حوله تعبيرا عن مدى حبهم له والتقاط الصور التذكارية معه.

ومن المقرر أن يحيى رمضان، حفلا غنائيا بمحافظة الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في جميع ميادين وشوارع عروس البحر المتوسط.

يأتي حفل “رمضان” بالإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها النجم بالساحل الشمالي ورفعت شعار “كامل العدد”.

كما أجرى محمد رمضان، قبل حفلي الساحل، جولة غنائية عالمية، حيث أحيا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.