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بسبب إصابة في الركبة.. لاعب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022

منذ 17 دقيقة
كرة القدم

كرة القدم

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء أن ريس جيمس ظهير أيمن منتخب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الركبة، وذلك قبل يوم واحد من إعلان المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلته النهائية للبطولة.

وتعرض المدافع البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض 15 مباراة دولية، لهذه الإصابة خلال مشاركته مع تشيلسي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال جراهام بوتر مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن جيمس يشارك فقط في تدريبات خفيفة.

وأضاف عن برنامج تعافي جيمس “لا توجد معجزات للأسف،” “حالته تتحسن .. قام ببعض تمرينات الجري الخفيفة لكن لا يوجد تحديث جديد بشأن تعافيه”.

وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر.

    المصدر :
  • رويترز

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