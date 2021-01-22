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بسبب إصابة قوية.. السومة يغيب عن الأهلي السعودي حتى هذا التاريخ

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 8:04 مساءً
عمر السومة
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تأكد غياب النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي لكرة القدم، عن المشاركة مع فريقه لمدة 10 أيام، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة “أبها” يوم الثلاثاء الماضي.

وخضع السومة لكشف بالأشعة على موضع الإصابة، والتي بينت وجود تمزق في العضلة الضامة، ويحتاج لراحة والعلاج لمدة عشرة أيام قبل العودة للتدريبات، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الاتفاق في الدمام يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وربما يمتد غيابه عن مواجهة الباطن في الجولة السادسة عشرة يوم الأحد 31 يناير الجاري.

وتعرض عمر السومة (31 عاما) الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، للإصابة أمام أبها (3-0) في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، والتي أحرز السومة هدفين فيها.

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