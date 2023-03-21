بسبب إصابه في الركبة.. تومياسو مدافع أرسنال يغيب لنهاية الموسم

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء أن المدافع تاكيهيرو تومياسو سيغيب لنهاية الموسم بعد إصابته في الركبة.

وخرج الظهير الأيمن الياباني تومياسو مصابا خلال مواجهة أرسنال في دور الستة عشر للدوري الأوروبي أمام سبورتنج البرتغالي بعد أن انزلق بشكل سيء ليتعرض لإصابة في ركبته.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وقتها إنه يشعر بقلق شديد لأن الدولي الياباني البالغ من العمر 24 عاما “من نوعية اللاعبين الذين لا يبالغون” في حالات الإصابة.

وقال أرسنال في بيان “عقب استبداله خلال مباراة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي أكدت فحوصات لاحقة إصابة تاكهيرو تومياسو في ركبته اليمنى.

“خضع تومياسو لجراحة ناجحة في لندن اليوم الثلاثاء وسغيب لنهاية الموسم”.

وخرج أرسنال من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح لكنه لا يزال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.

كما خسر النادي المنتمي لشمال لندن جهود المدافع وليام ساليبا بسبب إصابة في الظهر في المباراة ذاتها وقرر منتخب فرنسا استبدال اللاعب لمباراتيه المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024.