الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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بسبب اشتعال "لابتوب".. طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطا اضطراريا

منذ 43 دقيقة
الجلوس مطولا خلف شاشة اللابتوب

الجلوس مطولا خلف شاشة اللابتوب

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أجرت رحلة طيران تابعة لشركة “لوفتهانزا” كانت في طريقها من لوس أنجليس إلى فرنكفورت بألمانيا، هبوطا اضطراريا في مطار أوهير بشيكاغو، بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول لدى أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.

وأوضحت الشركة أن الهبوط الاضطراري في “أوهير” ليل الاثنين، كان احترازيا، بعدما تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.

وذكرت محطة “دبليو- إل إس- تي في”، وهي محطة تلفزيونية محلية في شيكاغو، أن الحريق تم إخماده في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان.

وقالت “لوفتهانزا”، في بيان، إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب بأذى، غير ان اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجا بعد استنشاق الدخان عقب “الهبوط غير المقرر”.

الشركة أضافت أن طاقمها الارضي ساعد الركاب في إعادة حجز رحلات إلى وجهاتهم النهائية، معربة عن أسفها “للإزعاج الذي حدث للركاب”.

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