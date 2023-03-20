بسبب اصابة في الفخد.. أراوخو سيغيب عن مباراتين وديتين لمنتخب أوروغواي

أعلن نادي برشلونة الاثنين أن المدافع رونالد أراوخو سيغيب عن مباراتين وديتين لمنتخب أوروغواي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في الفوز على ريال مدريد أمس الأحد 19\3\2023 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأعلن اتحاد كرة القدم في ِأوروغواي استدعاء لاعب الوسط سيباستيان كاسيريس ليحل محل أراوخو في المباراتين أمام اليابان في 24 مارس\آذار وكوريا الجنوبية في 28 مارس.

وقال برشلونة في بيان “كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن رونالد أراوخو يعاني من إصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى. سيغيب عن المباريات وسنحدد موعد عودته بناء على برنامج إعادة التأهيل”.

ولعب أراوخو دورا محوريا مع برشلونة الذي يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه قبل 12 مباراة على نهاية الموسم.

واضطر مارسيلو برولي مدرب أوروغواي بالفعل إلى إجراء تغييرات على فريقه المؤلف من 23 لاعبا.

وحل جوناثان رودريجيز من فريق أمريكا المكسيكي محل مهاجم ليفربول المصاب داروين نونيز بينما حل دييجو هرنانديز لاعب مونتيفيديو واندرارز بدلا من جورجيان دي أرسكايتا لاعب فلامنجو المصاب.