بسبب اعتدائه جنسيا على امرأة... قريب الملكة إليزابيث يواجه عقوبة السجن

يواجه قريب للملكة إليزابيث عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بسبب اعتدائه جنسيا على امرأة تبلغ من العمر 26 عاما في فبراير 2020، خلال تواجدهما في قلعة غلاميس في اسكتلندا.

وأقر سيمون باوز ليون (34 عاما)، إيرل ستراثمور وكينغهورن الحالي، بهذا الفعل الذي دام 20 دقيقة بعد أن اقتحم غرفة المرأة وحاول خلع ملابسها.

وقد تم الإفراج عنه بكفالة ووضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، كما أنه يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

Queen Elizabeth's cousin, Simon Bowes-Lyon, is facing jail for a violent sex attack after breaking into a woman's room and groping her. #QueenElizabeth #SimonBowesLyon #SexualAssault https://t.co/xaXIkE1mPR pic.twitter.com/w2x8Z03s3y

