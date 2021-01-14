بسبب اعتدائه جنسيا على امرأة... قريب الملكة إليزابيث يواجه عقوبة السجن

يواجه قريب للملكة إليزابيث عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بسبب اعتدائه جنسيا على امرأة تبلغ من العمر 26 عاما في فبراير 2020، خلال تواجدهما في قلعة غلاميس في اسكتلندا.

وأقر سيمون باوز ليون (34 عاما)، إيرل ستراثمور وكينغهورن الحالي، بهذا الفعل الذي دام 20 دقيقة بعد أن اقتحم غرفة المرأة وحاول خلع ملابسها.

وقد تم الإفراج عنه بكفالة ووضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، كما أنه يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

Queen Elizabeth's cousin, Simon Bowes-Lyon, is facing jail for a violent sex attack after breaking into a woman's room and groping her. #QueenElizabeth #SimonBowesLyon #SexualAssault https://t.co/xaXIkE1mPR pic.twitter.com/w2x8Z03s3y — Guardian Life NG (@GuardianLifeNG) January 13, 2021

ووفقا لصحيفة “ديلي ريكورد” فإن باوز ليون كان مخمورا وتفوح منه رائحة السجائر عندما طلب من المرأة إقامة علاقة معها. إلا أن الأخيرة حاولت الصراخ على أمل أن يسمعها ضيف آخر متواجد في القلعة، لكن قريب الملكة دفعها مرارا وتكرارا على السرير، ولمسها وحاول تقبيلها.

وبعد أن غادر باوز ليون الغرفة، حاول الدخول مرة أخرى، إلا أن المرأة نجحت في الحصول على مساعدة من الضيف الآخر ومنعه من الدخول. كما أبلغت الشرطة بما حصل في صباح اليوم التالي للهجوم.

وقال باوز ليون أمام المحكمة إنه “يشعر بالخجل الشديد. الكحول ليست عذرا لسلوكي ولكن من الواضح أنني كنت ثملا ليلة الحادث.. لم أكن أعتقد أنني قادر على التصرف بهذه الطريقة ويجب علي تحمل مسؤولية أفعالي”.

وأضاف: “أقدم اعتذاري، قبل كل شيء، إلى المرأة المعنية، لكنني أود أيضا أن أعتذر للعائلة والأصدقاء والزملاء عن الضيق الذي سببته لهم”، وذلك بحسب “people magazine”