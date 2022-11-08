الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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بسبب الإصابة.. غياب المهاجم المكسيكي كورونا عن كأس العالم

منذ 4 دقائق
المهاجم المكسيكي خيسوس كورونا ‭"‬تيكاتيتو‭"‬

المهاجم المكسيكي خيسوس كورونا ‭"‬تيكاتيتو‭"‬

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قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الثلاثاء إن المهاجم خيسوس كورونا ‭”‬تيكاتيتو‭”‬ سيغيب عن كأس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل.

وخضع كورونا، الذي سجل 10 أهداف في 71 مباراة مع المكسيك، لجراحة بعد أن أصيب بكسر في الكاحل الأيسر أثناء التدريب مع إشبيلية في أغسطس\آب الماضي.

وسافر جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، الذي اختار كورونا ضمن قائمة المكسيك الأولية للمشاركة في قطر والتي ضمت 31 لاعبا، لإشبيلية، في وقت سابق هذا الشهر، لتقييم حالة كورونا، بعد أن قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إن اللاعب البالغ عمره 29 عاما لن يكون لائقا للنهائيات.

وكان الطاقم الطبي للمكسيك يأمل في أن ينضم “تيكاتيتو” للمعسكر التدريبي للمنتخب في 14 أو 15 نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن النادي الإسباني قال إنه لن يعود قبل ديسمبر كانون الأول.

وقال الاتحاد في بيان “بعد اتصالات بين جيراردو مارتينو وخيسوس مانويل كورونا، فإن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بقائمة المكسيك المشاركة في نهائيات قطر 2022.

“لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في أغسطس هذا العام”.

ويتابع مارتينو عن كثب حالة لاعب بارز آخر وهو راؤول خيمينيز الذي أصيب في أعلى الفخذ في سبتمبر\أيلول الماضي.

وستلعب المكسيك وديا ضد العراق الأربعاء وأمام السويد في 16 نوفمبر، في آخر استعداداتها قبل مواجهة بولندا في مستهل مشوارها بكأس العالم في 22 نوفمبر، وستلعب أيضا مع الأرجنتين والسعودية في المجموعة الثالثة.

    المصدر :
  • رويترز

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