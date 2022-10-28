بسبب الإصابة.. لاعب في منتخب المكسيك يغيب عن كأس العالم

أعلن “خورخي سامباولي”، مدرب إشبيلية، أنّ الجناح المكسيكي جيسوس تيكاتيتو كورونا لن يتعافى من إصابة في الكاحل في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

وتعرّض كورونا، الذي لعب 71 مباراة مع منتخب المكسيك سجّل فيها عشرة أهداف، لكسر في الكاحل الأيسر خلال حصة تدريبية مع إشبيلية الإسباني في أغسطس آب الماضي وخضع لجراحة.

واستدعى “جيراردو مارتينو”، مدرب المنتخب المكسيكي اللاعب البالغ 29 عامًا ضمن القائمة الأولية المؤلفة من 31 لاعبًا، وكان المدرب الأرجنتيني يتوقع تعافيه في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم في 20 تشرين الثاني المقبل.

وأبلغ سامباولي الصحفيين: “تيكاتيتو يتحسن يوما بعد يوم، تاريخ عودته للتدريبات الجماعية هو الأول أو الثاني من ديسمبر المقبل”.

وقال “لذا، لا أرى أن له فرصة (في المشاركة بكأس العالم) بسبب التقرير الطبي”، مضيفًا أن حالته “تتطور بصورة جيدة، لكنه تعّرض لإصابة خطيرة والتعجل بعودته ربما يكون مجازفة. هنا الجهاز الطبي هو من يحدد مشاركته من عدمها”.

إلى ذلك، أشار المنتخب المكسيكي الى أنه سيعلن قائمته النهائية المؤلفة من 26 لاعبًا بحلول 14 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع مع موعد عودة كورونا للتدريبات.

وتلعب المكسيك في المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والأرجنتين والسعودية.