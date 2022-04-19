بسبب الإصابة.. ميسي يغيب عن سان جيرمان أمام أنجيه

اشار باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الى غياب ليونيل ميسي وماركو فيراتي عن مواجهة أنجيه يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

ويعاني ميسي من إصابة في وتر العرقوب لقدمه اليسرى، بينما سيبتعد فيراتي بسبب مشكلة في الركبة، وسيغيب المدافع بريسنل كيمبمبي وسيخضع الثلاثي لفحوص قبل مواجهة لانس الأسبوع المقبل.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان “ستكون هذه فرصة للاعبين غير المشاركين كثيرا، للحصول على بعض الوقت، وسيسمح ذلك للاعبين الشبان باكتساب خبرة”.

وغاب ميسي (34 عاما)، المنضم من برشلونة هذا الصيف، بالفعل عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19، وساهم في ثمانية أهداف في كل المسابقات.

ويتصدر سان جيرمان الدوري بفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، ويبدو في طريقه لمعادلة الرقم القياسي وحصد اللقب للمرة العاشرة.