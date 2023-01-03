بسبب الاصابات هذا الموسم.. أليجري يأمل أن تنتهي مشاكل يوفنتوس

يأمل ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن يستعيد معظم لاعبيه لياقتهم البدنية قبل نهاية الشهر، حيث عانى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي من الغيابات بسبب الإصابات هذا الموسم.

وعانى بطل إيطاليا 36 مرة لاستعادة مستواه في بداية الموسم لكنه فاز في آخر ست مباريات بالدوري دون أن تهتز شباكه، ليحتل المركز الثالث في الترتيب قبل استراحة كأس العالم.

وقال أليجري للصحفيين الثلاثاء “آمل أن يستعيد كل اللاعبين لياقتهم في غضون ثلاثة أسابيع”.

وأصيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في ركبته في فترة ما قبل الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر\أيلول أبعدته عن كأس العالم في قطر.

وقال أليجري “بوجبا بدأ في الركض، أهم شيء في الوقت الحالي هو عدم تورم ركبته، إذا استمر على هذا النحو لمدة أسبوعين أو ثلاثة فسيكون قادرا على التدريب مع الفريق.

“(أنخيل) دي ماريا و(لياندرو) باريديس عادا للفريق ويعملان بشكل جيد. سأقيم اليوم ما إذا كان (فويتشيخ) شتينسني يستطيع اللعب أم لا، وعاد (أدريان) رابيو من كأس العالم وهو متشوق للعب، أما (دوسان) فلاهوفيتش في حالة جيدة”.

وقال المدرب البالغ عمره 55 عاما إن يوفنتوس لا يزال أمامه فرصة للفوز بالألقاب على الرغم من خروجه من دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات وتأخره عن نابولي متصدر الدوري الإيطالي بعشر نقاط.

وقال أليجري “نابولي مرشح واضح للقب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، لذا هدفنا الآن هو الوصول للمراكز الأربعة الأولى والمضي قدما في كأس إيطاليا والدوري الأوروبي”.

ويسافر يوفنتوس إلى كريمونيزي للعب ضدهم غدا الأربعاء في الدوري الإيطالي، وهو الفريق الذي لم يفز هذا الموسم حتى الآن، لكن أليجري حذر فريقه من استسهال المنافس.

وقال أليجري “سنبدأ مرة أخرى غدا بعد استراحة استمرت 52 يوما ونخوض مباراة صعبة للغاية على الفور ضد فريق لم يستقبل أي أهداف في آخر مباراتين على ملعبه.

“كريمونيزي يسدد كثيرا ويرسل العرضيات لذا سنحتاج للعب باحترام وتواضع والبدلاء سيلعبون دورا رئيسيا”.