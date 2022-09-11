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بسبب الاضراب.. تأجيل الدوري النسائي الإسباني لكرة القدم

منذ ساعتين
كرة القدم

كرة القدم

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‭ ‬تأجيل انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم للسيدات السبت، بعد أن دعت طواقم التحكيم النسائية لإضراب للمطالبة بالحصول على صفة الاحتراف وتحسين الأجور اسوة بالحكام في دوري الرجال.

وكان من المقرر أن يشارك ريال مدريد وأتليتيكو مدريد السبت، في الجولة الأولى من أول دوري نسائي إسباني يطبق قواعد الاحترام بصورة كاملة.

وتقول طواقم التحكيم النسائية التي أعلنت الإضراب الخميس الماضي إن رابطة الدوري لم تستجب لأي من المطالب التي تقدمت بها وإن أعضاء طواقم التحكيم جراء ذلك يمتنعن عن إدارة أي مباريات في الدوري الأول “في ظل ظروف العمل والظروف الاقتصادية الحالية”.

    المصدر :
  • وكالات

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