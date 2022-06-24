بسبب التوتر والضغط.. موظف في اليابان يشعل النيران في شركته (فيديو)

عندما يشعر الشخص بالتوتر وزيادة الضغط في عمله، قد يلجأ الى اتخاذ خطوات شائعة من شأنها أن تزيل هذا الشعور، مثل طلب عطلة من المدير، أو تخفيف عدد ساعات العمل أو في أسوأ الحالات تقديم الاستقالة وترك العمل. غير أنّ موظفًا في اليابان دفعه شعور التوتر الى القيام بشيء لا يخطر في بال أحد.

اذ أشعل موظف في مدينة سايتاما اليابانية النيران في مقر شركته، لأنه شعر بتوتر وضغوطات أثناء العمل.

ووفقا لوسائل إعلام يابانية، ألقت الشرطة القبض على الموظف ويدعى ماتسوزاوا، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وأثناء التحقيق، أقر بجريمته، مبررًا فعلته قائلا :”لقد شعرت بالتوتر والضغط الشديد في العمل لذلك أضرمت النار في المتجر”.

وأشارت وسائل الإعلام الى أن وقت الحادث كان في المتجر أكثر من 10 موظفين بما في ذلك ماتسوزاوا والعديد من العملاء، كما أصيب موظف يبلغ من العمر 42 عامًا ونُقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن ماتسوزاوا كان يعمل لمدة عام في المتجر كرجل توصيل وأمن، مشيرةً إلى أنه استعان بمواد حارقة لإشعال النار في المكان، وأنه تجنب كاميرات المراقبة أثناء فعلته.

يشار إلى أن الإفراط في العمل هو مشكلة مستمرة يواجهها الموظفون اليابانيون منذ عدة عقود وحتى الآن.

ومصطلح “كاروشي”، الذي يعني “الموت بالعمل الزائد”، صيغ في اليابان في السبعينيات.

يذكر أنه في عام 2017، تصدر وفاة الصحفية اليابانية ميوا سادو، البالغة من العمر 31 عامًا والتي عثر عليها ميتة في سريرها بسبب توقف القلب عناوين الصحف في اليابان.

واكتشف مفتشو العمل خلال تحقيق، أنّ سادو سجلت 159 ساعة من العمل الإضافي وأخذت إجازة لمدة يومين فقط في شهر واحد. وقبل ذلك بعام، كشفت وزارة العمل اليابانية أنها وثقت 189 حالة وفاة لموظفين بسبب “كاروشي”.