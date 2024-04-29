بسبب "الحشيش".. قضية طلاق تثير الجدل في مصر

داخل المحاكم الشرعية تختلف المشاكل التي تقع بين أي ثنائي، وتتنوع القصص الغريبة بين اختلاف على أطباق الطعام وأكل الفوارغ، تدخل هذه القصة في طريق مختلف تماماً عن السابق، بحيث قامت سيدة مصرية برفع دعوى خلع لطلب الطلاق من زوجها، بعد أن هجر منزل الزوجية على إثر رفضها تعاطي الحشيش معه.

وقضت محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة بقبول دعوى خلع أقامتها ربة منزل ضد زوجها، وتطليقها خلعًا طلقة بائنة، وقالت المحكمة في أسباب منطوقها إن المدعية أصرت على دعواها رغم انتداب حَكَمين للصلح بينها وبين زوجها، موضحة أنها تخشى ألّا تُقيم حدود الله، إضافة إلى استحالة الحياة مع المدعى عليه.

وقالت المدعية في الدعوى إن زوجها يتعاطى الحشيش، ويحاول إجبارها على التعاطي معه، وعندما رفضت هجرها وترك مسكن الزوجية مرات عديدة، لكنها لم تتمكن من إثبات قولها، حسب ما نشره موقع “المصري اليوم”.

وأكدت المدعية في دعوى الخلع أنها تزوجت منذ 8 سنوات من شاب يعمل بإحدى الجهات المرموقة، وأنجبت منه 3 أطفال، أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم عمره عام ونصف العام، وعقب الزواج كان يختبئ منها داخل دوره المياه لتعاطي الحشيش المخدر على حد قولها.

وأضافت أنها اكتشفت الأمر وواجهته بما لاحظته عليه، فلم ينكر، وطلب منها تعاطي الحشيش معه، مبررًا بأنه يعمل مزاجًا وليس إدمانًا، وظل يمزح معها مرات كثيرة، وتقبلت الوضع لفترة إلى أن كبرت ابنتها ووصل عمرها لـ6 سنوات وكان يتعاطى أمامها ما جعلها تستاء من المشهد وطلبت منه التوقف عما يفعله إلا أنه رفض.