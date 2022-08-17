الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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بسبب الفيضانات.. بريطاني يتحول الى مليونير

منذ ساعة واحدة
المليونير سايمون كروثر "28 عاماً"

المليونير سايمون كروثر "28 عاماً"

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لم يكن يخطر فى بال شاب بريطاني أن يتحول إلى مليونير في يوم من الأيام ولكن حظه السعيد قاده لأن يتحول إلى مليونير خلال سنوات قليلة، وأسس شركته الخاصة لحماية المنازل من الفيضانات، وهو في عمر الثامنة والعشرين، بعدما تعرض منزل والديه للفيضان عدة مرات خلال طفولته.

وحسبما ذكر موقع “ميترو” الإلكتروني بدأ سايمون كروثر “28 عاماً” العمل في مجال حماية المنازل من الفيضانات وهو لا يزال في المدرسة الثانوية.

وكان الشاب قد اتخذ قراره بالعمل في هذا المجال وهو في سن الثالثة عشرة، بعدما غمرت مياه الفيضانات منزل عائلته في وودبورو خمس مرات.

وقد عمل كروثر في مساعدة الآخرين الذين يتعرضون لأضرار الفيضانات، وبدأ بالبحث وتطوير العديد من الاختراعات للمساعدة في تقليل مخاطر الفيضانات وهو لا يزال في الجامعة، حيث صمم مشروعاً يراقب مستوى المجرى المائي ويرسل رسالة نصية تنبه أصحاب المنازل من احتمال حدوث فيضان.

وأدت اختراعات الشاب إلى حصوله على منحة “أرت رايت” الهندسية المرموقة وتمثيل المملكة المتحدة لاحقاً في جائزة ستوكهولم جونيور للمياه.

وبعد أن درس الهندسة في الجامعة وعمل في مجال حماية المنازل لعدة سنوات ليكتسب الخبرة الكافية، أسس كروثر شركته الخاصة التي تساوي ملايين الدولارات والتي تبيع منتجات خاصة بحماية المنازل من الفيضانات.
وظهر كروثر مؤخراً في قائمة رواد الأعمال تحت سن الثلاثين، وفاز بجائزة رواد الأعمال البريطانيين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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