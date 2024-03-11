بسبب الكوارع.. إليكم أغرب قضية خلع في مصر

داخل محكمة الأسرة تسمع وترى ملا عين رأت من قبل ولا أذن، سمعت من أغرب قضايا الخلع حيث الحكايات الغريبة بسبب الخلافات الزوجية التي نشأت بين زوجين، وتبادل الاتهامات بين الأزواج والزوجات، ويحاول كل طرف الانتصار واسترداد حقوقه وكأنهما في ساحة حرب، ونرى العديد من القضايا الغريبة والمضحكة وأخرى تقشعر لها الأبدان عن سمع الحديث عنها أو رؤية الزوجين.

وشهدت محكمة أسرة في مصر، أغرب قضية خلع وقد أصابت الجميع بالذهول التام، عند سماع فتاة جميلة المظهر حسنة الوجه وهي تطلب الخلع من زوجها، لانه يأكل الكوارع باستمرار.

قامت الزوجة وهى “ل. ف” ربة منزل برفع دعوى خلع على زوجها “م. أ” مهندس بعد زواج دام 5 سنوات، وقد رزقهما الله ببنت، أنها لم تقدر تحمُل زوجها وهو يأكل الكوارع والممبار ويقوم بإجبارها على أكلهم وهي نباتية ولا تأكلهم ولم يقم بإحضار طعام آخر لها .

وأضافت الزوجة أنها عندما فوجئت بزوجها بعد الزواج بفترة من الوقت يقوم بأجبارها على تناول الكوارع وحدثت بينهم مشاجرات كثيرة لانها نباتية وقام بالعناد معها ولم يقم باحضار طعام اخر لها هى وابنتها .

وقالت المستشارة القانونية نهى الجندي المتخصصة بقضايا الخلع والطلاق، إنه تم رفع قضية خلع على الزوج لأن الزوجة أصرت على الطلاق قائلة :”مش قادرة استحمل الحياة معاه ولا طريقته وأسلوبه فى أكل الكوارع والممبار”.

وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليق السيدة طلقة بائنة، لتضع حداً لزواجها .