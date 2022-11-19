بسبب المرض.. مهاجم ألمانيا فولكروج يغيب عن أول تدريب في قطر

قال منتخب ألمانيا السبت إن مهاجمه نيكلاس فولكروج صاحب هدف الفوز في أخر مباراة إعدادية في مواجهة منتخب سلطنة عمان الأربعاء الماضي، غاب عن أول تدريب للفريق في قطر بسبب معاناته من الانفلونزا.

وتدرب المنتخب الألماني في استاد الشمال استعدادا لمباراته الأولى في نهائيات كأس العالم في مواجهة اليابان ضمن المجموعة الخامسة الأربعاء المقبل.

لكن فولكروج (29 عاما) الذي جاء انضمامه للمنتخب بمثابة مفاجأة بسبب تألقه مع فريقه فيردر بريمن الألماني لم يشارك في التدريب بسبب إصابته بالانفلونزا.

وأحرز فولكروج صاحب أكبر رصيد تهديفي على مستوى اللاعبين الألمان في الدوري المحلي هذا الموسم (10 أهداف) هدف الفوز في أول ظهور له مع المنتخب الألماني بعد أن شارك بديلا في فوز فريقه 1-صفر الأربعاء الماضي.

ولم يشهد أول تدريب لمنتخب ألمانيا في قطر غيابات أخرى بعد عودة توماس مولر وأنطونيو روديجر للتدريب عقب التعافي من الإصابة وغيابهما عن مباراة عمان.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات سيلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني في 27 نوفمبر\تشرين الثاني الجاري قبل مواجهة كوستاريكا في الجولة الأخيرة في أول ديسمبر كانون الأول.