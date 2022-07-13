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بسبب المنشطات.. إيقاف البوتسواني أموس قبل بطولة العالم لألعاب القوى

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2022 9:55 صباحًا
البوتسواني نايجل أموس

البوتسواني نايجل أموس

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بالرغم من التشديد الدائم حول منع الاعبين من استخدام المنشطات قبل الدخول بأي بطولة، فقد أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء، عن إيقاف البوتسواني نايجل أموس مؤقتا قبل انطلاق بطولة العالم الأسبوع المقبل، بعد ظهور نتيجة إيجابية لكشف على المنشطات تخص العداء الفائز بفضية سباق 800 متر بأولمبياد 2012.

وأُبلغ أموس بالنتيجة في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية بينما كان يستعد لخوض تصفيات سباق 800 متر ببطولة العالم يوم 20 تموز، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أموس (28 عاما).

ومنح أموس بوتسوانا أول ميدالية أولمبية في نسخة لندن 2012. وأضاف البلد الأفريقي برونزية سباق التتابع أربعة في 400 متر في ألعاب طوكيو العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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