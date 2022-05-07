بسبب تداعيات كورونا.. إلغاء لقاء بالدوري الماسي في الصين

قال منظمون إنهم قرروا إلغاء أحد لقاءات الدوري الماسي لألعاب القوى الذي كان من المقرر إقامته في الصين هذا العام ونقل لقاء أخر إلى بولندا بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار في الصين بعد تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة في هانغتشو في سبتمبر أيلول المقبل لنفس السبب.

وقال المنظمون في بيان أمس الجمعة إن القرارات الجديدة الخاصة بلقاء شنغهاي الذي كان مقررا في 30 يوليو تموز ولقاء شينتشين في السادس من أغسطس آب اتخذت بسبب “قيود السفر وقيود الحجر الصحي الصارمة الخاصة بدخول الصين”.

وأكد بيان المنظمين أنه تقرر إقامة لقاء شينتشين في مدينة خوجوف البولندية وإلغاء لقاء شنغهاي وعدم إقامته في مكان بديل.

وتأجلت أمس الجمعة أيضا دورة ألعاب الجامعات التي كانت مقررة في الشهر المقبل في مدينة تشينجدو الصينية بينما ألغيت دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي كانت مقررة في شانتو الصينية أيضا على أن تستضيف طشقند النسخة التالية في 2025.

وقال المنظمون في بيان “تمت إعادة هيكلة برنامج لقاءات الدوري الماسي هذا الموسم لضمان العدالة والشفافية في المنافسات بعد تعذر إقامة لقاءين في الصين كما كان مقررا.

وأضاف البيان “يتطلع الدوري الماسي إلى تنظيم لقاءات في الصين من جديد بداية من 2023”.

وينطلق الموسم الجديد للقاءات الدوري الماسي لألعاب القوى في العاصمة القطرية الدوحة في 13 مايو أيار الجاري ويختتم في زوريخ السويسرية في السابع والثامن من سبتمبر أيلول.