بسبب تصرف غريب.. إيقاف حكم مصري لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف طاقم تحكيم لأجل غير مسمى بعد الاستعانة بهاتف محمول قبل إلغاء هدف يوم الجمعة الماضي، في ظل عدم توفر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على “فيسبوك” إن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا قررت إيقاف طاقم التحكيم بالكامل في مباراة منتخب السويس أمام النصر لأجل غير مسمى.

وأضاف: تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعانة محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة.

وكان منتخب السويس يلعب ضد النصر في دوري الدرجة الثانية المصري، حيث لا يتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، ولجأ الحكم للهاتف المحمول لأحد الأشخاص في الملعب للتأكد من صحة قراره باحتساب الهدف الثاني للنصر وهو هدف التعادل قرب النهاية.

واعترض فريق منتخب السويس على الهدف بداعي وجود لمسة يد، لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها الحكم للهاتف المحمول لمراجعة اللقطة لبعض الوقت، قبل أن يتراجع ويلغي الهدف. وسجل منتخب السويس هدفا بعد ذلك وفاز 3-1 وسط غضب واعتراضات من لاعبي ومسؤولي النصر.