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بسبب خلافات عائلية.. مصرع أردني على يد والدة زوجته

منذ 7 دقائق
مسدس

مسدس

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في جريمة بشعة هزت الشارع الاردني لقي شاب مصرعة، بعدما قُتل على يد “حماته” والدة زوجته، بسبب خلافات عائلية.

وكشفت التحقيقات الجنائية الأولية، عن تحديد هوية قاتل الشاب الأردني الذي يدعى “مهند عدنان ذيب السعايدة” بعد أن عثر على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غرب مدينة معان، وهي سيدة تكون والدة زوجته، وفق مصدر أمني في المحافظة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن القاتلة اعترفت بالتحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية فيما بينهم.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه الجثة تعرضت لمجموعة من العيارات النارية، ومن ثم تم إحراقها ورميها في منطقة غير مأهولة بالسكان في محافظة معان.

وقال إن الجهات الرسمية والأمنية المختصة أخذت مهلة أمنية لترتيب الإجراءات العشائرية، فيما تم أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم إجلاء أقارب القاتلة وعائلتها حسب العادات والأعراف المتبعة في مثل هذه الحوادث إلى مكان بعيد عن محافظة معان.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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