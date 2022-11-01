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بسبب خلل إلكتروني.. تسرب معلومات العملاء في موقع "البريد الملكي" البريطاني

منذ 50 دقيقة
البريد الملكي

البريد الملكي

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شهد “البريد الملكي” البريطاني خرقا إلكترونيا للبيانات، حيث كان بإمكان العملاء مشاهدة معلومات المستخدمين الآخرين.

ووفق ما كشف موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فإن موقع “البريد الملكي” تعرض لخلل في خدمة “Click & Drop”، مما أدى إلى رؤية بعض العملاء طلبات وتفاصيل مستخدمين آخرين.

وقالت شركة خدمات البريد: “كإجراء وقائي، أوقفنا الوصول إلى Click & Drop مؤقتا.. نتعامل مع المشكل كأولوية قصوى”.

وبحلول منتصف ظهر اليوم الثلاثاء 1\11\2022، انتشرت شكاوى عديدة على موقع تويتر، يبلغ فيها بعض المستخدمين عن رؤية تفاصيل طلبات أشخاص آخرين وبياناتهم.

وبعدها بنحو ساعتين، ذكر البريد الملكي البريطاني: “نحن نتفهم تماما ما حصل ونعتذر عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل”.

وتابع: “يعمل مهندسونا بجد قدر الإمكان لإعادة الموقع وتشغيله كما كان”.

ولم يعرف بعد ما إذا كان موقع “البريد الملكي” البريطاني للاختراق، أم أن الأمر يتعلق بـ”خلل إلكتروني” ليس إلا.

و”Click & Drop” هي خدمة شحن الطرود من “Royal Mail”، من خلال دفع رسوم البريد عبر الإنترنت وجمع الطرود أو شحنها إلى موقع معين قبل إرسالها.

    المصدر :
  • سكاي نيوز
  • وكالات

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