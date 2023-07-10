الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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بسبب درجات الحرارة.. قرار جديد في الكويت يتعلق بدفن الموتى

منذ دقيقتين
مقبرة لدفن الموتى

مقبرة لدفن الموتى

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اتخذت السلطات الكويتية قراراً جديداً يتعلق بآلية السماح بدفن الموتى في المقابر نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال النهار في فصل الصيف.

وأصدرت بلدية الكويت “تعميما يسمح فيه بالدفن ليلا في المقابر خلال شهري يوليو وأغسطس”، وفقا لصحيفة المجلس.

من جانبها ذكرت صحيفة “الرأي”، أنه “مع اشتداد الحرارة، وتسجيلها درجات عالية، لجأت البلدية إلى فتوى من وزارة الأوقاف للسماح بدفن الموتى ليلا، للتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين”.

وقالت “أصدر مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، تعميما يسمح فيه بالدفن ليلا في المقابر خلال شهري يوليو وأغسطس”.

وجاء في التعميم أنه “حرصا من الإدارة على تيسير الخدمات والتخفيف على الأهالي، أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، سيتم توفير الإضاءة في المقابر ليلا، وسيكون موعد الدفن بعد صلاتي المغرب والعشاء خلال شهري يوليو وأغسطس”.

وأكد العوضي أنه “لا مانع من الدفن في أي وقت، حسب المصلحة العامة، وتقدير مسؤول كل مقبرة، بالتنسيق مع أهالي الجنائز”.

    المصدر :
  • وكالات

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