السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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بسبب صورة.. بيومي فؤاد يثير الجدل على مواقع التواصل

منذ 8 دقائق
الممثل الكوميدي بيومي فؤاد

الممثل الكوميدي بيومي فؤاد

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أثارت صورة للفنان بيومي فؤاد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية، حيث نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الرسمى في “إنستغرام” صورة لبيومي أثناء وجوده في المستشفى وقد وُضع كل جسمه في الجبس.

وعلّق سعد الصغير على الصورة قائلاً: “يا جدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي ما انت متعود يا صاحبي”. وأضاف: “بس أنا بخوف نفسي شوية… معلومة مشهد في مسلسل… لكن ده كان حال ناس كتيرة في سنين فاتت وجاية إن شاء الله”.

وعلّق عدد كبير من الجمهور على الصورة مبدين انزعاجهم من الأمر، لكن بعدما قرأوا تعليق سعد الصغير علموا أنه مشهد من عمل فني.

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

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