الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تثير الجدل مجدداً

منذ 27 دقيقة
دينا الشربيني

دينا الشربيني

A A A
طباعة المقال

تصدر اسم دينا الشربيني التريند، منذ أمس السبت 3 سبتمبر ايلول، وذلك بعد أن انتشر برومو لقائها ببرنامج “معكم منى الشذلي”، وهي تغني لعمرو دياب، حيث وجد البعض أنها تتغزل به.

على الرغم، من عدم إذاعة الحلقة، والتنويه عنها فقط ببرومو تشويقي، إلا أنه كان سببًا في تصدر اسم دينا الشربيني عمليات البحث بـ”غوغل”، وجاء البرومو الخاص بحلقة دينا مع مني الشاذلي، الذي يُذاع يوم الخميس المقبل، الموافق 8 من شهر سبتمبر\ايلول، وهي تغني لعمرو دياب أغنية “برج الحوت”.

وجاء برومو الحلقة، لتظهر به دينا الشربيني وهي تغني أغنية “برج الحوت” كما وأغنية “أز أز كابوريا” لأحمد ذكي، كما تحدثت عن فترة إصابتها بفيروس كورونا أكثر من 5 مرات، وأزمتها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، معلقة: “مخرجة كبيرة وفيه سوء تفاهم وقع في تلك الأزمة، وبتمنى أن أتعاون معها بأحد الأعمال”.

وشاركت دينا الشربيني ضمن موسم الرياض في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند تويتر وغوغل أكثر من مرة وحقق نجاح كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد مسرحية أحفاد ريا وسكينة، من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

علم نادي تشيلسي
تشيلسي يخفق في إبرام صفقة غير معتادة في الميركاتو الصيفي
الفنان الموسيقى المغربي فتح الله المغاري
وفاة الفنان المغربي فتح الله المغاري عن عمر 82 عاما
حمام سباحة- تعبيرية
بالصورة.. أمريكي يعثر على توأمه في حمام السباحة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
أفراد من جماعة فرسان مالطا
بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا