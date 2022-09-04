بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تثير الجدل مجدداً

تصدر اسم دينا الشربيني التريند، منذ أمس السبت 3 سبتمبر ايلول، وذلك بعد أن انتشر برومو لقائها ببرنامج “معكم منى الشذلي”، وهي تغني لعمرو دياب، حيث وجد البعض أنها تتغزل به.

على الرغم، من عدم إذاعة الحلقة، والتنويه عنها فقط ببرومو تشويقي، إلا أنه كان سببًا في تصدر اسم دينا الشربيني عمليات البحث بـ”غوغل”، وجاء البرومو الخاص بحلقة دينا مع مني الشاذلي، الذي يُذاع يوم الخميس المقبل، الموافق 8 من شهر سبتمبر\ايلول، وهي تغني لعمرو دياب أغنية “برج الحوت”.

وجاء برومو الحلقة، لتظهر به دينا الشربيني وهي تغني أغنية “برج الحوت” كما وأغنية “أز أز كابوريا” لأحمد ذكي، كما تحدثت عن فترة إصابتها بفيروس كورونا أكثر من 5 مرات، وأزمتها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، معلقة: “مخرجة كبيرة وفيه سوء تفاهم وقع في تلك الأزمة، وبتمنى أن أتعاون معها بأحد الأعمال”.

وشاركت دينا الشربيني ضمن موسم الرياض في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند تويتر وغوغل أكثر من مرة وحقق نجاح كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد مسرحية أحفاد ريا وسكينة، من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.