بسبب عمليات التجميل.. ميسرة تكشف عن تشوه أنفها

بعد غيابها الطويل عن الساحة الفنية، حلت الفنانة ميسرة ضيفة على برنامج “كلام الناس”، وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، بالإضافة إلى كشفها لكواليس مشاهدها الشهير في فيلم “السفارة في العمارة” مع عادل إمام.

وكشفت ميسرة أن السبب الرئيسي للتغيير الكبير الذي أصاب شكلها وملامح وجهها هو “عمليات التجميل” التي أجرتها، مشيرة إلى أن بعض عمليات التجميل التي خضعت لها تسببت في تشوه ملحوظ في أنفها، مما اضطرها للسفر إلى سويسرا حتى تعالج هذا التشوه.

وروت ميسرة عن أول عمليات التجميل التى خضعت لها، وقالت: “كان وجهي نحيفاً وكنت أرغب بعمل خدود، مما تسبب في تسمم في وجهي ولكنه خطأ الطبيب، وبعدها ظللت أعالج منه سنة كاملة”.

وتابعت ميسرة: “العملية الثانية كانت في منخارها، بسبب أنها مرفوعة وذهب لطبيب ولكنه دمر أنفي، ثم رفعت قضية عليه لكن بسبب أحداث يناير 2011 نسيتها، ثم سافرت إلى سويسرا لكي أعالج وأقدر أرجع أنفي كما كان ثانية”.

يشار إلى أن الفنانة ميسرة بدأت مسيرتها الفنية من خلال الغناء بإشارة من الموسيقار حلمي بكر، ثم توجهت فيما بعد للتمثيل بعدما رشحها أكثر من مخرج إذ شاركت في فيلم “عمرو وسلمى 2″ لتامر حسني ومي عز الدين، و”سيدنا السيد” و”السفارة في العمارة” أمام الزعيم عادل إمام.