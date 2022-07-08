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بسبب قفزة في نهر الشيطان.. ابنة الـ 22 عاماً تصاب بالشلل

منذ 36 دقيقة
ليبي سيندن عاملة الرعاية الصحية من بريستون

ليبي سيندن عاملة الرعاية الصحية من بريستون

المصدر مواقع الكترونية
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لم تكن تعلم ابنة الـ 22 عاماص انها ستكون اللحظة الاخيلرة لها وهي تمشي على قدميها، في مجاولة لتخفيف حرارة الصيف  قفزت شابة ليبي سيندن من أعلى جسر على ارتفاع 50 قدماً فـ”فجرت” عمودها الفقري وأصبحت في حاجة إلى استخدام كرسي متحرك.

بحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” فإن الفتاة العشرينية ليبي سيندن قفزت من أعلى جسر في النهر، فتعرض ظهرها للكسر حيث كانت القفزة قبالة جسر الشيطان في كيركبي بكمبريا، في يوليو من العام الماضي، ما انتهى بها إلى الجلوس مقيدة على كرسي متحرك لعدة أشهر.

قفزت ليبي عاملة الرعاية الصحية من بريستون قفزة هائلة لتهدأ من حرارة الصيف في نهر لون بينما كان زملاؤها يصورون، لكن تأثير الهبوط – مثل الاصطدام بجدار من الحجارة – أدى إلى تمزق إحدى فقراتها على الفور.

الآن وبعد مرور عام، نشرت ليبي بشجاعة اللحظة التي “غيرت حياتها بالكامل” في تحذير صارخ للسباحين الآخرين.

صورة ليبي سيندن بعد ان اصابها الشلل

صورة ليبي سيندن بعد ان اصابها الشلل

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